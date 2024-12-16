Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри: чем удивил меня Усик? По нему было легче попасть, чем я думал

Фьюри: чем удивил меня Усик? По нему было легче попасть, чем я думал
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что украинец Александр Усик не удивил его в их поединке, состоявшемся в мае.

«Нет, он совершенно меня не удивил. Единственное, что меня удивило, – по нему было легче попасть, чем я думал. Перед седьмым раундом я вёл 5-1. Я попадал апперкотами справа, правым прямым, как по корпусу, так и по голове. По нему было легче попасть, чем я считал», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Криса Мэннинкса.

Напомним, титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри: грандиозный реванш украсит уходящий год. LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри: грандиозный реванш украсит уходящий год. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android