Фьюри: чем удивил меня Усик? По нему было легче попасть, чем я думал

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что украинец Александр Усик не удивил его в их поединке, состоявшемся в мае.

«Нет, он совершенно меня не удивил. Единственное, что меня удивило, – по нему было легче попасть, чем я думал. Перед седьмым раундом я вёл 5-1. Я попадал апперкотами справа, правым прямым, как по корпусу, так и по голове. По нему было легче попасть, чем я считал», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Криса Мэннинкса.

Напомним, титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.