Команда Усика подготовила специальные костюмы к реваншу с Фьюри и объяснила их смысл

Команда чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика традиционно творчески подошла к предстоящему поединку украинца и представила спортивные костюмы, приуроченные к боевой неделе.

На этот раз команда Усика предстала в костюмах, украшенных национальными орнаментами. Фиолетовый цвет был любимым для отца украинского боксёра, 24 каштановых листа символизируют регионы Украины, 22 верхние ягоды – все победы на профессиональном ринге, а 14 нижних – нокауты.

Фото: из личного архива Александра Усика

Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.