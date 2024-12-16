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Команда Усика подготовила специальные костюмы к реваншу с Фьюри и объяснила их смысл

Команда Усика подготовила специальные костюмы к реваншу с Фьюри и объяснила их смысл
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Команда чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика традиционно творчески подошла к предстоящему поединку украинца и представила спортивные костюмы, приуроченные к боевой неделе.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

На этот раз команда Усика предстала в костюмах, украшенных национальными орнаментами. Фиолетовый цвет был любимым для отца украинского боксёра, 24 каштановых листа символизируют регионы Украины, 22 верхние ягоды – все победы на профессиональном ринге, а 14 нижних – нокауты.

Фото: из личного архива Александра Усика

Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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