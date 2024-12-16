«Будьте честны!» Фьюри обвинил комментаторов боя с Усиком в предвзятости

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри обвинил в предвзятости комментаторов DAZN, работавших на его первом бое с украинцем Александром Усиком в мае.

«Эй, мне нужны непредвзятые комментарии. Будьте честны. Я выбрасывал комбинации, а Усик попал джебом, и кто-то сказал: «Оу, отличный удар Усика!» Никаких имён. Меньше предвзятости к Александру Усику! Будьте честны. Это всё, о чём я прошу», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Криса Мэннинкса.

Напомним, титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.