«Мне нужна трилогия, мелкий уродец!» Фьюри обратился к Усику перед реваншем

Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх опубликовал видеоразговор в социальных сетях с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перед их реваншем.

Фьюри. Когда я побью его 21 декабря, будет третий поединок, сто процентов. Трилогия должна состояться.

Усик. У меня всё хорошо. Не бойся, я не оставлю тебя одного.

Фьюри. Да, я очень боюсь… Мелкий уродец… Да, я собираюсь финишировать его, потому что мне нужна трилогия.

Напомним, титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.