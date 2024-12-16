«Мне нужна трилогия, мелкий уродец!» Фьюри обратился к Усику перед реваншем
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Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх опубликовал видеоразговор в социальных сетях с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перед их реваншем.
Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри
Фьюри. Когда я побью его 21 декабря, будет третий поединок, сто процентов. Трилогия должна состояться.
Усик. У меня всё хорошо. Не бойся, я не оставлю тебя одного.
Фьюри. Да, я очень боюсь… Мелкий уродец… Да, я собираюсь финишировать его, потому что мне нужна трилогия.
Напомним, титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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