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Хабиб: Умар Нурмагомедов покажет 18 января, почему Двалишвили нервничает

Хабиб: Умар Нурмагомедов покажет 18 января, почему Двалишвили нервничает
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем титульном поединке Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили.

«Когда он [Двалишвили] начинал свою карьеру, он всё себя хорошо. Когда же он стал чемпионом, то не смог с этим справиться.

Умар здесь не потому, что он мой брат. Он здесь потому, что у него рекорд 18-0, 6-0 в UFC. И 18 января он покажет, почему Двалишвили нервничает», — сказал Нурмагомедов в рамках выступления на саммите Megacampus 2024 в Дубае.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Двалишвили состоится 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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