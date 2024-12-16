Корешков оценил шансы Шлеменко в потенциальном реванше с Исмаиловым

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о потенциальном реванше между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Саня его разберёт. Вы видели форму Александра, как он готов и заряжен. И на эту встречу он будет не менее заряжен в эмоциональном плане. Первый поединок он проиграл. По делу. Зачем его оправдывать? Исмаилов такой же принципиальный соперник, как и Токов. Даже сильнее», — цитирует Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, на минувшем турнире RCC 21 Шлеменко победил раздельным судейским решением в реванше с Анатолием Токовым.

Шлеменко заявил о готовности провести реванш с Мусаси