Бой-реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) проведёт реванш с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO).

Первый бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года.

Поединок не покажут в России официально. Трансляцию проведут сервис DAZN, а также телеканал ESPN+. Начало боя – не ранее 1:30 мск.