Менеджер Усика ответил, с кем может подраться украинец в случае победы над Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, считает, что его подопечный может продолжить карьеру после победы в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

«Даниэль Дюбуа отлично смотрелся в своём последнем бою против Джошуа, сейчас он удерживает титул IBF. Если Усик побьёт Фьюри, то, как по мне, это был бы хороший реванш за звание двукратного абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе и трёхкратного абсолютного чемпиона вообще. Это была бы фантастика», — приводит слова Климаса DAZN.

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Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.