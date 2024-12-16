«Здесь вопросов нет». Бриедис ответил, заслуживал ли Дюбуа победы в бою с Усиком

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) латвиец Майрис Бриедис, встречавшийся в ринге с Александром Усиком, высказался о победе украинца над британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в августе 2023 года и завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде. По ходу боя украинец побывал на полу после удара в область пояса, вызвавшего споры.

«Если бы Дюбуа попал и Александр не мог дышать… Тогда иди и добей. Добивай, побеждай, докажи, что тебе первый нокдаун не засчитали и сейчас ты его добьёшь. А было всё наоборот. Александр включил скорость, добавил количество ударов, и Дюбуа проиграл техническим нокаутом. Поэтому тут вопросов нет», — сказал Бриедис на своём YouTube-канале.

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