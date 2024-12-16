Промоутер Фьюри заявил, что британец не был в нокдауне в бою с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о поражении британца в поединке с украинцем Александром Усиком в мае.

«Это был очень близкий бой, и я не собираюсь вступать в дискуссии. Кто-то думает иначе, но это был близкий бой. Это было раздельное решение, и, если бы не девятый раунд, Тайсон бы победил.

Нокдаун засчитывается, когда ваши перчатки касаются пола. Если это произошло – рефери начинает отсчёт, но Тайсон этого не делал. И, что важнее, мы уже видели бои, где Тайсон терял силы, но возвращался», — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию реванша Усик — Фьюри.