«Встал с дивана в последний момент». Ковингтон объяснил поражение от Бакли

Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон прокомментировал поражение в бою с соотечественником Хоакином Бакли.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC on ESPN 68 и завершился победой Бакли техническим нокаутом в третьем раунде. Ковингтон не смог продолжить бой из-за рассечения над глазом.

«Неплохо, учитывая, что у меня не было тренировочного лагеря. Мы вернёмся сильнее. Для меня это только начало. Я был не в лучшей форме, потому что в последний момент встал с дивана, но я сделал это ради компании, которую я люблю и которая изменила мою жизнь. Лучшее ждёт меня впереди», — сказал Ковингтон на своём YouTube-канале.