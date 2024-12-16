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Сидельников сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Сидельников сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри
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Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Для меня Усик ближе, чем Фьюри. И я не то что буду болеть, а просто, если он выиграет снова, буду чуть больше этому рад. А так, шансы у Фьюри тоже большие, в первом бою он, мне кажется, Усика недооценил. Сейчас после поражения он выйдет с другим настроем и покажет другой бой, поэтому Александру будет тяжеловато. Думаю, Усик всё же победит, бой будет сложнее, чем первый, и тоже пройдёт все 12 раундов до решения судей», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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