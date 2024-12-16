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Корешков оценил шансы Рахмонова в бою с чемпионом UFC Мухаммадом

Корешков оценил шансы Рахмонова в бою с чемпионом UFC Мухаммадом
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Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков высказался об ожидаемом поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между американцем Белалом Мухаммадом и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«В любом случае Рахмонова нельзя недооценивать. У него 99% побед были досрочными, и он претендент на титул. Чисто стилистически Белал Мухаммад для него очень удобный соперник. И этого хватает, чтобы не сомневаться», — приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным решением ирландца Иана Гарри. Мухаммад на UFC 304 в июле одолел единогласным решением британца Леона Эдвардса, завоевав чемпионский титул.

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