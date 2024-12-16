Сидельников: в самом престижном тяжёлом весе Усик уже добился всего

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что звёздный украинский боксёр Александр Усик может завершить карьеру после реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

«Стоит ли Усику завершать карьеру в случае победы? В самом престижном тяжёлом весе Усик уже добился всего. И я не знаю, кто сейчас из нынешних супертяжеловесов может ему противостоять», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.