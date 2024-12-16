Тренер Уайлдера: если Фьюри пойдёт на Усика, то будет избит ещё сильнее

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Удары, которые потрясают, это удары, которых вы не видите. Необязательно быть нокаутёром, чтобы доставлять неприятности. И Усик хорошо это понимает.

Люди считают, что раз Фьюри больше, то он может пойти на Усика. Чёрт возьми, никто не сможет подойти к Усику просто так. Как по мне, Фьюри будет избит ещё сильнее, если просто пойдёт на Усика. Он попадёт во все возможные ловушки», — сказал Скотт в интервью на YouTube-канале Манука Акопяна.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри.