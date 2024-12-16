«Он не будет прежним». Малиньяджи объяснил, почему Фьюри не сможет побить Усика

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я не уверен, что Фьюри остался прежним после трёх боёв с Уайлдером. Каковы последствия трилогии с одним из самых сокрушительных нокаутёров в истории? Такое не проходит бесследно. Это тяжёлые бои. И вот почему я выберу Усика. Не думаю, что Фьюри остался прежним. Мне всегда нравился Тайсон, но я не думаю, что он способен на то, что делал раньше», — приводит слова Малиньяджи издание talkSPORT.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри.