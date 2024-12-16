Украинские футболисты поддержали Александра Усика в преддверии его боя с Тайсоном Фьюри

Голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин и игроки украинского футбольного клуба «Шахтёр» поддержали соотечественника и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, непобеждённого Александра Усика в преддверии его реванша с бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

Фото: Из личного архива Трубина

Фото: Пресс-служба «Шахтёра»

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся в 1:30 по московскому времени.

На профессиональном ринге украинский спортсмен дебютировал в 2013 году. В своём рекорде он имеет 22 победы, 14 из них были одержаны досрочно.