Ковингтон: счёт по раундам был 1-1. Я начал изматывать Бакли. Его удары были ни о чём

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон прокомментировал своё поражение в поединке с соотечественником и топовым бойцом UFC, который выступает в весе до 77 кг, Хоакином Бакли. Поединок завершился победой Бакли техническим нокаутом в третьем раунде (остановка доктором).

«Думаю счёт по раундам был 1-1, я уже начал его изматывать и видел, как у него появляется отдышка. Мне уже удалось контрить его удары. Жаль, что рефери остановил бой. Даже Дана [Уайт] на пресс-конференции сказал: «Если бы бой проходил в Лас-Вегасе, то его бы не остановили». Я принял самые сильные удары Бакли, они были ни о чём и вообще меня не потрясли», — приводит слова Ковингтона портал MMAJunkie.