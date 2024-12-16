«Делаю это ради денег». Тайсон Фьюри — о мотивации проводить реванш с Александром Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри рассказал, что его мотивирует проводить реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Единственное, что мне действительно важно, это моя семья, мои дети. Этот бой нужен, чтобы получить большие деньги, которые помогут моим потомкам. Делаю это только ради денег, очевидно. Все профессиональные боксёры, если говорить честно, дерутся лишь ради денег. Я не хочу работать за гроши, хочу заработать как можно больше. Мне нужны самые лёгкие бои за самые большие деньги. Мне не нужны самые сложные бои за самую маленькую сумму. Я не родился в роскоши», — приводит слова Фьюри портал DAZN.