Александр Усик ответил, продолжит ли он драться в тяжёлом весе после реванша с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг) непобеждённый украинец Александр Усик ответил, продолжит ли он драться в тяжёлом весе после реванша с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Я снова одержу победу в поединке с Фьюри. А затем попробую себя в крузервейте [первом тяжёлом весе]», — приводит слова Усика портал Sky Sports.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся в 1:30 мск.

На профессиональном ринге украинский спортсмен дебютировал в 2013 году. В своём рекорде он имеет 22 победы, 14 из них были одержаны досрочно.