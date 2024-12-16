Александр Усик: немного устал от бокса, но у меня есть сильное сердце и желание побеждать

Бывший абсолютный чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг), непобеждённый украинец Александр Усик рассказал, что испытывает усталость от проведения боёв по боксу.

«Смущают ли меня габариты Тайсона Фьюри? Для меня это не имеет значения. У меня сильное сердце, у меня есть желание [побеждать]. Кроме того, меня поддерживает страна, а также семья. Однако я немного устал от бокса. Спасибо всем моим фанатам за поддержку», — приводит слова Усика британский таблоид Mirror.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся в 1:30 мск.

На профессиональном ринге украинский спортсмен дебютировал в 2013 году. В своём рекорде он имеет 22 победы, 14 из них были одержаны досрочно.