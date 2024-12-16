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Макс Холлоуэй провёл спарринг с миллиардером Марком Цукербергом

Макс Холлоуэй провёл спарринг с миллиардером Марком Цукербергом
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) американец Макс Холлоуэй провёл спарринг с известным предпринимателем и миллиардером Марком Цукербергом.

Фото: Из личного архива Холлоуэя

Фото: Из личного архива Холлоуэя

Фото: Из личного архива Холлоуэя

Фото: Из личного архива Холлоуэя

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, американский атлет разделил октагон с действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией. Бой завершился победой Матадора нокаутом в третьем раунде. Для Холлоуэя это стало первым поражением нокаутом.

Ранее Мовсар Евлоев высказал мнение, что Александр Волкановски и Макс Холлоуэй прошли свой пик.

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