Макс Холлоуэй провёл спарринг с миллиардером Марком Цукербергом

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) американец Макс Холлоуэй провёл спарринг с известным предпринимателем и миллиардером Марком Цукербергом.

Фото: Из личного архива Холлоуэя

Фото: Из личного архива Холлоуэя

Фото: Из личного архива Холлоуэя

Фото: Из личного архива Холлоуэя

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, американский атлет разделил октагон с действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией. Бой завершился победой Матадора нокаутом в третьем раунде. Для Холлоуэя это стало первым поражением нокаутом.

Ранее Мовсар Евлоев высказал мнение, что Александр Волкановски и Макс Холлоуэй прошли свой пик.