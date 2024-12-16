«Это было нелегко, но я пытался». Хабиб Нурмагомедов прокатился на лыжах в горах в США

Бывший обладатель титула чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), а также член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов продемонстрировал, как прокатился на лыжах на горнолыжном курорте Deer Valley, который расположен в штате Юта (США).

«Это было нелегко, но я пытался», — подписал видео Нурмагомедов, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 24 октября 2020 года в Абу-Даби (ОАЭ), российский атлет разделил октагон с на тот момент временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Хабиб одержал победу удушающим приёмом во втором раунде. В интервью после боя Орёл объявил о завершении карьеры.