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Умар Нурмагомедов: Хабиб людей в бараний рог скручивал, а Мераба чуть не убил Мораес!

Умар Нурмагомедов: Хабиб людей в бараний рог скручивал, а Мераба чуть не убил Мораес!
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Топовый и непобеждённый боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов жёстко высказался о сравнениях между чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и членом Зала славы UFC соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.

— Насколько уместно сравнение боевого стиля Мераба с боевым стилем Хабиба? Прессинг...
— Да они и рядом не стояли! Какой прессинг, о чём ты говоришь? Мераб — это человек, который выбрасывает рандомные удары и выигрывает за счёт того, что вот эти люди [соперники Двалишвили] не умеют защищаться. Вот где у него контроль? Где у Мераба контроль? Хабиб был собранным бойцом. Посмотри последние бои Хабиба. Он был собранным бойцом, который в стойке наносил тяжёлые удары, валил и там в бараний рог скручивал людей.

Ты от Мераба это когда видел? Он максимум — в ногу пройти, повалить, удары нанести, человек встаёт, и всё заново нужно. И Мераб пропускает. Его сколько раз… В том положении, в котором был Мераб, Хабиб никогда не был. Его чуть не убил Мораес. В первом раунде. В таком положении Хабиб где был? Он [Мераб] и близко не стоит, — приводит слова Нурмагомедова портал «Спорт-экспресс».

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