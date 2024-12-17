Конор Макгрегор высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался насчёт поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я очень взволнован этим матчем-реваншем между двумя боксёрами-тяжеловесами. Поехали!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся в 1:30 по московскому времени.

На профессиональном ринге украинский спортсмен дебютировал в 2013 году. В своём рекорде он имеет 22 победы, 14 из них были одержаны досрочно.