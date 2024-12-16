Умар Нурмагомедов ответил, считает ли он Яна более опасным соперником, чем Двалишвили

Топовый и непобеждённый боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов ответил, считает ли он бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе соотечественника Петра Яна более опасным соперником, чем действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг Мераба Двалишвили.

«Я не хочу говорить о Петре Яне как о сопернике до тех пор, пока этот бой не назначен. Потому что каждый раз какие-то неприятные разговоры — то с его стороны, то потом это всё начинается с моей стороны. За нас болеют очень много фанатов из России, и говорить о бое… Я хотел бы оставить этот разговор на тот момент, когда назначат бой с ним. Вдруг ему сейчас бой дадут и он проиграет. И никакого смысла в этом разговоре не будет. Поэтому если дадут, объявят нам бой, мы поговорим. А так — я считаю, что это топовый боец», — приводит слова Нурмагомедова издание «Спорт-экспресс».