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Хавьер Мендес ответил, когда Ислам Махачев завершит карьеру бойца ММА

Хавьер Мендес ответил, когда Ислам Махачев завершит карьеру бойца ММА
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Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, ответил, когда его подопечный завершит карьеру профессионального бойца смешанных единоборств.

«Он, вероятно, сделает то, что сделал Хабиб Нурмагомедов и уйдёт на пенсию в 35 лет. Хабиб сделал это намного раньше, но 35 — это магическое число для этих парней. Они держат это в голове, что 35 лет — это точка отсечки. Некоторые продолжат выступать, но Ислам уже финансово обеспечен. Он очень хорошо распорядился своими деньгами [поэтому может уйти на пенсию]», — приводит слова Мендеса портал BJ Penn.

Ранее Хамзин назвал фаворита реванша Ислама Махачева и Армана Царукяна.

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