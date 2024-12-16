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Хабиб: мне было бы трудно подготовить Ислама Махачева к бою с Белалом Мухаммадом

Хабиб: мне было бы трудно подготовить Ислама Махачева к бою с Белалом Мухаммадом
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Исламом Махачевым и обладателем титула UFC в полусреднем весе американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

«Если бы мне поступило предложение о поединке с Белалом [Мухаммадом], то я бы отказался. Но можно обсудить вариант боя между Белалом и Исламом [Махачевым]. Моё сердце не в порядке от этой идеи, мне было бы трудно подготовить Ислама к поединку с ним. Не думаю, что это когда-нибудь произойдёт. Мне будет сложно подготовить любого парня к бою с Мухаммадом.

Если вы хотите победить Белала, вам следует его остановить. Во-первых, если вы его сможете перевести, то вам будет трудно контролировать его на земле все 25 минут. Во-вторых, очень трудно доминировать в бою с ним в стойке в течение всех 25 минут, поскольку он меняет ход боя. Белал не делает что-то одно — он миксует борьбу с ударкой, он хорош», — приводит слова Нурмагомедова портал Bloody Elbow.

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