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Хабиб обозначил условие, при котором Илия Топурия подерётся с Исламом Махачевым

Хабиб обозначил условие, при котором Илия Топурия подерётся с Исламом Махачевым
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов обозначил условие, при котором чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия подерётся с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Исламом Махачевым.

«Если Топурия поднимется в весе и победит кого-нибудь вроде Дастина Порье или Чарльза Оливейры, то он станет следующим в очереди на титул. Заслуживает ли он титульного боя без поединка в лёгком весе? Нет, я не согласен. Поскольку Ислам уже дал шанс. Люди плохо отзываются, говорят: «О, он уже дважды дрался с Волкановски». В UFC настояли на этом поединке, и первый бой с Алексом был зрелищным.

Однако почему Ислам должен давать третий шанс чемпиону в полулёгком весе? Это несправедливо по отношению к легковесам. Хотя если Топурия поднимется и победит кого-нибудь вроде Чарльза Оливейры, то, конечно [мы сделаем этот бой]», — приводит слова Нурмагомедова портал Bloody Elbow.

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