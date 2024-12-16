ESPN назвал победителей в номинациях «Боец года», «Нокаут года», «Бой года» и прочие

Авторитетный спортивный портал ESPN подвёл итоги 2024 года, назвав победителей в таких номинациях, как «Боец года», «Боец года вне UFC» и так далее.

Боец года — Алекс Перейра;

Боец года вне UFC – Фрэнсис Нганну;

Женщина-боец года – Кайла Харрисон;

Женщина-боец года вне UFC – Дакота Дитчева;

Бой года – поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем;

Нокаут года – нокаут в исполнении Макса Холлоуэя в бою с Джастином Гэтжи;

Сабмишен года – удушающий приём Дрикуса дю Плесси в бою с Исраэлем Адесаньей;

Момент года – Алекс Перейра отталкивает рефери перед тем, как нокаутировать Джамала Хилла;

Прорыв года – Диего Лопес;

Новичок года – Карлос Пратес;

Команда года – «Боевые ботаники»;

Лучший турнир – турнир UFC 300.