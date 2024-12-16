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ESPN назвал победителей в номинациях «Боец года», «Нокаут года», «Бой года» и прочие

ESPN назвал победителей в номинациях «Боец года», «Нокаут года», «Бой года» и прочие
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Авторитетный спортивный портал ESPN подвёл итоги 2024 года, назвав победителей в таких номинациях, как «Боец года», «Боец года вне UFC» и так далее.

Боец года — Алекс Перейра;
Боец года вне UFCФрэнсис Нганну;
Женщина-боец года – Кайла Харрисон;
Женщина-боец года вне UFC – Дакота Дитчева;
Бой года – поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем;
Нокаут года – нокаут в исполнении Макса Холлоуэя в бою с Джастином Гэтжи;
Сабмишен года – удушающий приём Дрикуса дю Плесси в бою с Исраэлем Адесаньей;
Момент года – Алекс Перейра отталкивает рефери перед тем, как нокаутировать Джамала Хилла;
Прорыв года – Диего Лопес;
Новичок года – Карлос Пратес;
Команда года – «Боевые ботаники»;
Лучший турнир – турнир UFC 300.

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