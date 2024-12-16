Колби Ковингтон: я проиграл не Хоакину Бакли, а доктору. Это была неудачная остановка

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон рассказал, как сечка повлияла на его выступление в бою с соотечественником и топовым бойцом UFC, который выступает в весе до 77 кг, Хоакином Бакли. Поединок завершился победой Бакли техническим нокаутом в третьем раунде (остановка доктором).

«Мы начали перестрелку на ближней дистанции. Почувствовал, что он рассёк мне лицо, после чего я перестал видеть. У меня было размыто зрение, и в бою я видел трёх разных людей. В этот момент у меня возникла мысль: «Чёрт возьми, кого мне бить?» Не знал, что делать. Я был немного сбит с толку, но понимал, что должен продолжать.

Мне надо было дать шоу фанатам и UFC. Они платят за это свои с трудом заработанные деньги, чтобы прийти на турнир. Мы гладиаторы. Я не собираюсь останавливаться. У меня было чувство, что инициатива перейдёт ко мне в чемпионских раундах. Так что это была неудачная остановка. Доктор стал тем, кто победил меня. Никому другому в тот вечер я не уступил», — приводит слова Ковингтона портал Sherdog.