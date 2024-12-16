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Дана Уайт назвал один бой, который хотел бы больше всего организовать в 2025 году

Дана Уайт назвал один бой, который хотел бы больше всего организовать в 2025 году
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Президент UFC Дана Уайт назвал один поединок, который хотел бы больше всего организовать в 2025 году.

«Больше всего мне хотелось бы организовать бой между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом. Моя работа заключается в том, чтобы дать фанатам то, чего они хотят. И это то, чего хотят фанаты», — приводит слова Уайта аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 16 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 309, американский атлет разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.

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