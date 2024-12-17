Турки Аль аш-Шейх — Усику: теперь тебе будет тяжело в бою с Фьюри. Александр ответил

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх опубликовал видеоразговор в социальных сетях с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перед их реваншем. В ходе беседы Турки обратился к Александру.

Турки Аль аш-Шейх. Фьюри допустил много ошибок в первом бою, но сейчас он знает, в чём была проблема. Теперь тебе будет тяжело. Больше никаких танцев! Посмотрим. Александр, ты тратишь своё время на съёмки фильма со Скалой [Дуэйном Джонсоном] и на танцы.

Усик. Эй, мой друг, я не отдыхаю. После боя я иду в свой спортзал и готовлюсь каждый раз.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся в 1:30 по московскому времени.

На профессиональном ринге украинский спортсмен дебютировал в 2013 году. В своём рекорде он имеет 22 победы, 14 из них были одержаны досрочно.