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Турки Аль аш-Шейх — Усику: теперь тебе будет тяжело в бою с Фьюри. Александр ответил

Турки Аль аш-Шейх — Усику: теперь тебе будет тяжело в бою с Фьюри. Александр ответил
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх опубликовал видеоразговор в социальных сетях с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перед их реваншем. В ходе беседы Турки обратился к Александру.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Турки Аль аш-Шейх. Фьюри допустил много ошибок в первом бою, но сейчас он знает, в чём была проблема. Теперь тебе будет тяжело. Больше никаких танцев! Посмотрим. Александр, ты тратишь своё время на съёмки фильма со Скалой [Дуэйном Джонсоном] и на танцы.

Усик. Эй, мой друг, я не отдыхаю. После боя я иду в свой спортзал и готовлюсь каждый раз.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся в 1:30 по московскому времени.

На профессиональном ринге украинский спортсмен дебютировал в 2013 году. В своём рекорде он имеет 22 победы, 14 из них были одержаны досрочно.

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