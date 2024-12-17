Тайсон Фьюри высказался о возможном реванше с Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался о возможном реванше с экс-чемпионом мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинцем Владимиром Кличко. Ранее сообщалось, что Кличко может возобновить профессиональную карьеру.

«Что бы он ни хотел сделать, удачи. Я говорил ему, что он слишком стар, когда ему было 37 лет, много лет назад, так что он определённо слишком стар сейчас, это точно. Дедушка. Реванш с Кличко? Я боксёр-профессионал, покажите мне деньги», — приводит слова Фьюри Bloody Elbow.

Напомним, Тайсон победил Кличко 28 ноября 2015 года единогласным решением судей в бою за титулы а титулы IBF, IBO, WBO, WBA super и The Ring.

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