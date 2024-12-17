«Если бы не это, я бы победил». Фьюри назвал причину поражения в первом бою с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри считает, что победил Александра Усика в первом поединке, а на решение судей повлиял нокдаун в девятом раунде от украинца.

«Я не думаю, что проиграл первое сражение. Да, Усик одержал победу решением судей, но самоуверенность у меня осталась. После боя я получил свои деньги и вернулся домой, как обычно. Для судей решающим фактором стал нокдаун в девятом раунде, если бы не это, я бы победил», – приводит слова Фьюри Daily Mail.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся в 1:30 по московскому времени.

Главные цифры реванша Усика и Фьюри