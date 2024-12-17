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Хабиб Нурмагомедов обратился к Дастину Порье: брат, прекращай драться

Хабиб Нурмагомедов обратился к Дастину Порье: брат, прекращай драться
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о том, что бывшему обладателю временного пояса UFC в лёгком весе Дастину Порье пора завершить профессиональную карьеру.

«Я думаю, что Порье должен прекратить драться. Я считаю, его время ушло.

Джастин Гэтжи, я, Дастин Порье, Тони Фергюсон — это представители старой школы. Поэтому, брат, прекрати драться», — сказал Нурмагомедов в интервью Pound 4 Pound.

Напомним, ранее стало известно, что президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что уже ведёт переговоры по поводу организации прощального боя Порье. Предыдущий бой американца состоялся в июне 2024 года, где он потерпел поражение удушающим приёмом в пятом раунде от ныне действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

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