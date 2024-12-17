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«Напиши Дане Уайту». Сехудо попросил Хабиба устроить ему бой за титул UFC

«Напиши Дане Уайту». Сехудо попросил Хабиба устроить ему бой за титул UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо опубликовал на своём YouTube-канале разговор с членом Зала славы россиянином Хабибом Нурмагомедовым, в рамках которого высказался о своём желании сразиться за титул.

Сехудо: Умар [Нурмагомедов] чертовски хорош, если говорит о стиле. Даже для меня, я подумываю о том, чтобы спуститься в 57 кг из-за твоего брата (смеётся). Я отдаю ему должное.

Хабиб: У Пантожи нет других вариантов. Для него нет боёв.

Сехудо: Напиши Дане [Уайту] прямо сейчас.

Хабиб: Других вариантов нет. Если UFC хочет большой бой для этого веса, то должны свести вас, Сехудо против Пантожи это большой бой.

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