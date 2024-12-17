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«Никаких единоборств». Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем занимаются его дети

«Никаких единоборств». Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем занимаются его дети
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что не хочет для своих детей бойцовского будущего.

«Мои дети? Они тренируются, но не выступают. Они должны быть сильными, они занимаются гимнастикой. Никаких единоборств. Я умею драться, я защищу их, если потребуется. Им не нужно драться», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Деметриуса Джонсона.

Хабибу Нурмагомедову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году и в 2020-м завершил карьеру. Всего на его счету 29 побед и ни одного поражения.

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