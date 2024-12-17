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Бивол провёл тренировку в снегопад перед реваншем с Бетербиевым

Бивол провёл тренировку в снегопад перед реваншем с Бетербиевым
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол продолжает подготовку к реваншу с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Ранее член Зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем реванше между Бетербиевым и Биволом.

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