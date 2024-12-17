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Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Топурии в бою с Оливейрой

Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Топурии в бою с Оливейрой
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном поединке между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

«Знаете, что я об этом думаю? Я думаю, что Топурия может победить», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Генри Сехудо.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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