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Фьюри — о подготовке к Усику: три месяца растил бороду, а она седая, я чертовски старый

Фьюри — о подготовке к Усику: три месяца растил бороду, а она седая, я чертовски старый
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри иронично высказался о подготовке к реваншу с украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Подготовка был хорошей. Я в великолепной форме, опережая вопросы (смеётся). Единственная радость от подготовки – это моя борода. Я растил её три месяца, она рыжая, коричневая и седая. Много седины… А это означает, что я чертовский старый», — сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.

Напомним, титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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