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Обновились рейтинги UFC — Хоакин Бакли вошёл в топ-6 полусреднего веса

Обновились рейтинги UFC — Хоакин Бакли вошёл в топ-6 полусреднего веса
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Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC on ESPN 63, состоявшегося на минувших выходных в Тампе (США).

Американский боец Хоакин Бакли (21-6), выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), поднялся на шестую строчку после победы над трёхкратным претендентом на титул соотечественником Колби Ковингтоном.

Португалец Манель Капе (18-7), выступающий в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг), поднялся на шестую строчку после победы над бразильцем Бруно Силвой.

Испанец Йоэль Альварес (22-3), выступающий в лёгком весе (до 70 кг), вошёл в топ-15 после победы над американцем Драккаром Клозе.

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