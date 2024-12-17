Обновились рейтинги UFC — Хоакин Бакли вошёл в топ-6 полусреднего веса

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC on ESPN 63, состоявшегося на минувших выходных в Тампе (США).

Американский боец Хоакин Бакли (21-6), выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), поднялся на шестую строчку после победы над трёхкратным претендентом на титул соотечественником Колби Ковингтоном.

Португалец Манель Капе (18-7), выступающий в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг), поднялся на шестую строчку после победы над бразильцем Бруно Силвой.

Испанец Йоэль Альварес (22-3), выступающий в лёгком весе (до 70 кг), вошёл в топ-15 после победы над американцем Драккаром Клозе.