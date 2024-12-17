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Фьюри: если Усик считает, что встретится с тем же человеком, он будет шокирован

Фьюри: если Усик считает, что встретится с тем же человеком, он будет шокирован
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем реванше с украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Усик выиграл с разницей в одно очко, не так ли? Если бы 1 из 12 раундов на любой из карточек был бы изменён, это была бы ничья. Это ничего не стоит, чёрт возьми. Меня не деклассировали. Он выиграл в одно очко, в одно спорное очко.

Я никогда не искал оправданий, парень выиграл, честная игра. Но в субботу я попытаюсь разнести его. И если он считает, что он встретится с тем человеком, он будет шокирован», — сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.

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