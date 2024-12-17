Конор Макгрегор может подраться с Логаном Полом в Индии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил, что может провести выставочный поединок с американским видеоблогером Логаном Полом по правилам бокса.

«Слухи о бое с Топурией – неправда. Я дал предварительное согласие семье Амбани о встрече с Логаном Полом на боксёрском шоу в Индии. Затем постараюсь вернуться в клетку», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Макгрегор не дрался по правилам MMA с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

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