«Как это можно увидеть?» Шлеменко негативно отреагировал на записки его реванша с Токовым

Именитый российский боец Александр Шлеменко прокомментировал судейские записки реванша с соотечественником Анатолием Токовым, состоявшегося на турнире RCC 21 в Екатеринбурге. Напомним, Шлеменко победил раздельным решением по итогам трёх раундов.

«Как можно увидеть победу Токова?» — написал Шлеменко в социальных сетях.

Победа над Токовым стала для 40-летнего Шлеменко пятой подряд. Уроженец Омска не проигрывал с декабря 2022 года, когда на RCC 14 уступил единогласным решением соотечественнику Магомеду Исмаилову. Всего на счету Шлеменко в MMA 66 побед и 15 поражений.

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