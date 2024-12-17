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«Высокое достижение». Фёдор Емельяненко иронично поздравил Шлеменко с победой над Токовым

«Высокое достижение». Фёдор Емельяненко иронично поздравил Шлеменко с победой над Токовым
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Звёздный российский боец Фёдор Емельяненко прокомментировал победу Александра Шлеменко в реванше с его подопечным Анатолием Токовым.

Напомним, после боя Шлеменко заявил, что победил, поскольку Емельяненко больше не возглавляет Союз MMA России.

«Поздравляю Александра Шлеменко! Мне кажется, в его карьере это самое высокое достижение — победить Анатолия Токова раздельным решением судей даже в том состоянии, в котором Анатолий находился. Теперь у вас счёт 1:1. А RCC пора бы уже проверять бойцов на допинг», — написал Емельяненко в социальных сетях.

Напомним, реванш Шлеменко и Токова состоялся на турнире RCC 13 и завершился победой Шторма раздельным судейским решением.

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