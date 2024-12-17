Шлеменко ответил Фёдору Емельяненко, намекнувшему на использование Штормом допинга

Именитый российский боец Александр Шлеменко ответил на слова Фёдора Емельяненко, тренера Анатолия Токова, намекнувшего, что Шторм мог выступить RCC 21 под допингом.

«Фёдор, привет тебе! Спасибо большое за поздравление! Знаешь, для бессовестного, беспринципного блогера, в 40 лет, это достаточно большое достижение – победить твоего ученика, который готовился к бою со мной три месяца. И ещё проходил отдельно сборы в Дагестане. Только я не понял твоего прикола про допинг-контроль.

Ты что, хотел, чтобы у нас был допинг-контроль, и твоего ученика, Толю Токова, не допустили к бою? И боя бы не было? И не было бы моей победы над ним? Тогда мне повезло, что в RCC не было допинг-контроля», — сказал Шлеменко в социальных сетях.