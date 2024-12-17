Фьюри: я завершу карьеру Усика, вы больше не услышите о нём

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем реванше с украинцем Александром Усиком.

«Я завершу его карьеру, так и будет. Вы больше не услышите о нём после этого боя. Если бы это можно сделать сегодня, я бы полетел домой. Это была долгая подготовка. Я не видел детей и жену три месяца. Я не разговаривал с женой три месяца, не сказал ей ни слова. Я многим пожертвовал. Стоит ли это того? 100%», — сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.

Материалы по теме Менеджер Усика ответил, с кем может подраться украинец в случае победы над Фьюри

Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.