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Фьюри: я завершу карьеру Усика, вы больше не услышите о нём

Фьюри: я завершу карьеру Усика, вы больше не услышите о нём
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем реванше с украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Я завершу его карьеру, так и будет. Вы больше не услышите о нём после этого боя. Если бы это можно сделать сегодня, я бы полетел домой. Это была долгая подготовка. Я не видел детей и жену три месяца. Я не разговаривал с женой три месяца, не сказал ей ни слова. Я многим пожертвовал. Стоит ли это того? 100%», — сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.

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Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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