«Вот почему он это сделал». Промоутер Усика объяснил скромность Фьюри перед реваншем

Александр Красюк, промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался о настрое британца Тайсона Фьюри перед реваншем с украинцем.

«Тайсон вёл себя дерзко, пытался залезть Усику под кожу, но не добился результата. Если вы разумны, то, в случае отрицательного результата, попробуете что-то другое, и тогда появится шанс, что получится. Вот почему он сменил тактику и поступил, как по мне, правильно.

Теперь он держит фокус, всю энергию в себе, чтобы выплеснуть всё 21 декабря. Но я не могу однозначно сказать, что произойдёт. Вот почему мы любим бокс. Мы не знаем, что будет», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу LuckyPunch.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри.