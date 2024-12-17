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«Трезвость — выбор сильных». Александр Емельяненко показал видео из зала

«Трезвость — выбор сильных». Александр Емельяненко показал видео из зала
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Звёздный российский тяжеловес Александр Емельяненко выступил с поддержкой здорового образа жизни.

«Употреблять люди начинают от безделья. Алкоголь, наркотики… Если вам нечего делать, идите в спортзал, займитесь спортом. Вам организм потом скажет спасибо. Трезвость – выбор сильных», — сказал Емельяненко в социальных сетях.

Александру Емельяненко 43 года. Россиянин не проводил официальных боёв по правилам MMA с 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 106 уступил удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу. Ожидается, что ветеран выступит на турнире в Ингушетии 21 декабря.

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